Taube totgetreten – Ermittlungen nach Tierschutzgesetz

Franken

Ein Mann hat in Oberfranken nach Angaben der Polizei eine Taube totgetreten, nachdem sie ihm eine Pommes weggefressen hatte. Nun droht ihm eine Strafe wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Nach einem tödlichen Fußtritt gegen eine Taube im bayrischen Kulmbach (Landkreis Kulmbach) muss sich ein Mann nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Die Polizei habe nach dem Vorfall die Ermittlungen übernommen, sagte ein Sprecher. Wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder ihm Schmerzen oder Leiden zufügt, dem drohen bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.

Nach Polizeiangaben hatte der 58-Jährige am Freitag am Kulmbacher Holzmarkt an einem Imbiss gegessen, wobei ihm eine Pommes zu Boden gefallen sei. Als eine Taube diese fraß, sei der Mann dem Vogel zunächst auf den Schwanz getreten. Daraufhin habe er das Tier mit einem gezielten Tritt getötet. Passanten, die die Gewalttat beobachteten, riefen daraufhin die Polizei und hielten den Verdächtigen fest. (dpa/lby)

THEMEN: Ermittlungen, Kulmbach, Oberfranken, Polizei, Taube, Tierschutz

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Javier Balseiro, pexels.com
 11.09. 14:24 Erneut Räder aus Autohaus in Oberfranken gestohlen Zwei fast identische Diebstähle in Autohäusern innerhalb von wenigen Tagen. …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 07.10. 09:03 Bewohnerin ertappt Diebe auf frischer Tat In Arzberg im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken hat eine Bewohnerin am frühen …
Julian Stratenschulte/dpa
 04.09. 16:12 Gestohlener Bagger in Wald gefunden Ein gestohlener Bagger taucht in einem Wald bei Selb wieder auf. Wie das …
Symbolbild: dpa
 18.08. 12:13 Polizei befreit Hund aus heißem Auto Ein Hund ist in einem geparkten Auto gefangen – die pralle Sonne scheint …
Julian Stratenschulte/dpa
 14.08. 12:01 Explosion bei Bohrungen in Kläranlage In einer Kläranlage finden Bauarbeiten statt. Dann hören Arbeiter einen lauten …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 14.08. 11:27 Zu früh unterwegs – Polizei stoppt Schwertransporter Ein tonnenschweres Betonteil für ein Windrad will ein Schwertransporter über …