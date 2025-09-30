Tauchunfall am Murner See

Schwandorf

Tauchunfall am Sonntag am Murner See im Kreis Schwandorf. Polizei, Rettungsdienst, Wasserwacht und sogar ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Ein 54-jähriger Taucher aus Erding wollte nach einem Tauchgang aus 35 Metern Tiefe wieder auftauchen. Dabei konnte er sein Tariermittel nicht rechtzeitig bedienen und stieg unkontrolliert nach oben – ohne die wichtigen Sicherheitsstopps.

An Land wurde der erfahrene Taucher sofort von den Einsatzkräften versorgt. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in eine Druckkammer nach Regensburg.

THEMEN: Murner, Rettung, Schwandorf, See, Tauchen, Taucher, Unfall

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 31.07. 10:56 Mehrere Unfälle auf der A93 Am Mittwoch kam es auf der A93 bei Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf …
Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 30.07. 10:35 Unfall in Schwandorf – zwei Jugendliche verletzt In Schwandorf hat am Dienstagabend eine Autofahrerin ein Paar auf einem …
Foto: Sohrab Taheri-Sohi
27.06. 09:03 90-jährige Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt Eine Seniorin ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall bei Klardorf im …
Foto: Sohrab Taheri-Sohi
18.06. 08:34 Schwandorf: Autofahrerin kracht in Motorrad Am Dienstagabend kam es in der Regensburger Straße in Schwandorf zu einem …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 02.06. 10:14 Schwarzenfeld: Vier Schwerverletzte bei Unfall Vier Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Kreis …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 30.05. 07:42 Tödlicher Verkehrsunfall bei Teunz Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Teunz im Landkreis Schwandorf ist am …