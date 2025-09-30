Tauchunfall am Murner See

Tauchunfall am Sonntag am Murner See im Kreis Schwandorf. Polizei, Rettungsdienst, Wasserwacht und sogar ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Ein 54-jähriger Taucher aus Erding wollte nach einem Tauchgang aus 35 Metern Tiefe wieder auftauchen. Dabei konnte er sein Tariermittel nicht rechtzeitig bedienen und stieg unkontrolliert nach oben – ohne die wichtigen Sicherheitsstopps.

An Land wurde der erfahrene Taucher sofort von den Einsatzkräften versorgt. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in eine Druckkammer nach Regensburg.