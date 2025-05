Taxi nicht bezahlt und geflüchtet

In Bad Kötzting hat ein Unbekannter am Sonntag gegen Mitternacht eine Taxifahrt erschlichen. Der Mann stieg vor dem Café Zinnober in ein Taxi und ließ sich nach Kirchaitnach fahren – dort verweigerte er die Zahlung und schubste den Fahrer zur Seite, bevor er in Richtung Feuerwehrhaus flüchtete. Der Täter ist etwa 1,85 Meter groß, glatzköpfig, trug eine braune Lederhose und eine blaue Softshelljacke. Hinweise bitte an die Polizei in Viechtach.