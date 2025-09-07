Taxifahrt endet mit Handgreiflichkeiten und Polizeieinsatz

dpa

In Niederbayern ist ein Streit zwischen einem Taxifahrer und alkoholisierten Fahrgästen eskaliert. Die fünf Fahrgäste ließen sich am Morgen von dem 31 Jahre alten Taxifahrer von Abensberg nach Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) bringen, wie die Polizei mitteilte. Schon auf der Fahrt gab es demnach Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Taxifahrer und den Gästen. Der Grund sei der Fahrstil des 31-Jährigen gewesen, er sei aus Sicht der Fahrgäste zu rasant gefahren.

Am Zielort sei der Streit eskaliert. Ein 36-jähriger Fahrgast habe dem Taxifahrer den Fahrzeugschlüssel abgenommen und ihn weggeworfen. Daraufhin habe der Taxifahrer dem 36-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei sammelte der 31-Jährige seinen Schlüssel ein und setzte das Taxi wieder in Bewegung.

Dabei touchierte er einen 41 Jahre alten Fahrgast. Der Mann hatte sich vor das Taxi gestellt, um dessen Weiterfahrt vermutlich zu verhindern. Als schließlich die Polizei ankam, waren der Taxifahrer und der 36-Jährige verschwunden. Keiner der Beteiligten gab an, verletzt zu sein. Wie genau der Vorfall ablief, war zunächst Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den Taxifahrer und die handelnden Fahrgäste wird wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt. (dpa/lby)

THEMEN: alkoholisierte Fahrgäste, Kreis Kehlheim, Schlüssel, Streit, Taxi

