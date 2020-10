Taylor Swift: Werde „voller Stolz“ für Joe Biden stimmen

Lange Zeit hatte sie sich politisch zurückgehalten. Doch jetzt positioniert sich die Sängerin gegen den amtierenden US-Präsidenten.

Pop-Star Taylor Swift (30) hat knapp vier Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl dem demokratischen Kandidaten Joe Biden ihre Unterstützung ausgesprochen. Sie werde „voller Stolz“ für Biden und dessen Vizekandidatin Kamala Harris stimmen, sagte Swift der US-Zeitschrift „V Magazine“.

Amerika brauche einen Präsidenten, der sich für die Anliegen von Minderheiten, Frauen und der LGBT-Gemeinde stark mache und globale Gesundheitsrisiken ernst nehme.

Auf Twitter verlinkte Swift am Mittwoch die Magazin-Seite und ein weiteres Foto, auf dem sie einen großen Teller mit Keksen hält, die mit blauem Zuckerguss und der Aufschrift „Biden/Harris/2020“ verziert sind.

Biden bedankte sich umgehend. „Taylor – Danke für deine Unterstützung und dass du in diesem entscheidenden Moment in der Geschichte unserer Nation deine Meinung sagst“, schrieb der Demokrat in einem Tweet.

Früher hatte sich die Pop- und Country-Sängerin („Look What You Made Me Do“, „Fearless“) mit politischen Äußerungen zurückgehalten, doch seit 2018 positioniert sich Swift klar gegen den US-Präsidenten Donald Trump, rechte Umtriebe, Diskriminierung und Rassismus in ihrem Land. (dpa)