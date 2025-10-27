Teenager überlebt Krokodil-Angriff in Australien

dpa

Ein Jugendlicher angelt gerade an einem paradiesischen Strand in Queensland – da schnappt plötzlich ein Krokodil zu. Das Opfer überlebt. Aber die Region ist und bleibt gefährlich.

© Foto: Carola Frentzen/dpa
© Foto: Carola Frentzen/dpa

Im tropischen Norden von Australien ist ein Teenager von einem Krokodil attackiert und verletzt worden. Der 14-Jährige sei am Wochenende beim Angeln in hüfttiefem Wasser am Myall Beach im Bundesstaat Queensland von dem Reptil angefallen worden, berichtete der Sender Sky News unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Der Strand liegt nahe der Landzunge Cape Tribulation im bei Touristen beliebten Daintree-Nationalpark.

Quallen, Krokodile, Schlangen

Die Region ist für ihre atemberaubende Landschaft bekannt – hier trifft einer der ältesten Regenwälder der Welt direkt auf das Great Barrier Reef. Aber es gibt auch viele Gefahren, etwa durch tödliche Quallen, Salzwasserkrokodile und giftige Schlangen. Die Strände in der Region gelten als einige der gefährlichsten der Welt.

Augenzeugen halfen dem Teenager nach der Attacke und brachten ihn zur Erstversorgung in ein nahe gelegenes Hostel. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus ins 140 Kilometer weiter südlich gelegene Cairns geflogen. Den Angaben zufolge hat er Verletzungen am Bein und am Bauch erlitten, die aber nicht lebensbedrohlich sind. (dpa)

THEMEN: Angriff, Attacke, Australien, Krokodil, Queensland

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Dan Bashakov/AP/dpa
 22.10. 08:27 Teile der Ukraine ohne Strom nach russischem Luftangriff Die Ukraine kämpft mit Stromausfällen nach russischen Angriffen. …
Foto: Christian Müller/dpa
 21.10. 10:21 Jugendlicher stirbt bei Streit in Supermarkt Eine Auseinandersetzung in Lemgo eskaliert – am Ende ist ein Jugendlicher tot. …
Foto: ILIA YEFIMOVICH/dpa
 20.10. 09:58 Hilfsgüter kommen wieder in den Gazastreifen Nach neuen Angriffen im Gazastreifen hatte Israel Hilfslieferungen in das …
Foto: Andreas Arnold/dpa
 10.10. 14:11 Gewalt bei Festnahmen – Ermittlungen gegen Polizisten Tritte, Schläge, Fake-Ermittlungen: 17 Frankfurter Polizisten stehen unter …
Foto: Alex Talash/dpa
 08.10. 07:16 Angriff in Herdecke: Suche nach Hintergründen Die designierte Bürgermeisterin von Herdecke wird niedergestochen und …
Foto: Jenny Kane/AP/dpa
 07.10. 08:19 „Stadt für Stadt“: Trump testet seine Machtbefugnisse „Rattenloch“, „brennender Höllenschlund“: So redet der …