Telefonbetrug mit KI-Stimme?

Eine Seniorin aus Lichtenfels in Oberfranken hat am Freitag einen Schockanruf erhalten, bei dem im Hintergrund die Stimme ihrer Tochter zu hören gewesen sei.

Die Anruferin gab sich als Polizistin aus und schwindelte der 82-Jährigen vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Die angebliche Beamtin forderte eine Kaution von 45.000 Euro. Im Hintergrund sei die Tochter der Seniorin zu hören gewesen. Sie habe den Unfall und die Kautionsforderung bestätigt. Später erhielt auch der Sohn der 82-Jährigen diesen Anruf. Auch er habe im Hintergrund die Stimme seiner Schwester gehört. Laut Polizei wurden die Stimmen der Angehörigen mit Hilfe von KI vorgetäuscht und im Telefonat eingespielt. Der Familie sei der Schwindel aufgefallen, sodass es glücklicherweise zu keiner Zahlung kam. (nach dpa/lby)