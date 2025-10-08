Timothée Chalamet hat sich den Kopf rasiert

Orangefarbene Tischtennis-Bälle, wummernder Bass und Timothée Chalamet mit rasiertem Kopf: Der Schauspieler kündigt seinen neuen Film mit einem bizarren Video an.

© Foto: Richard Shotwell/Invision/dpa
© Foto: Richard Shotwell/Invision/dpa

Frauenschwarm Timothée Chalamet ist seine dunklen Locken los. Der Schauspieler ist in einem Werbe-Video für seinen neuen Tischtennis-Film „Marty Supreme“ mit rasiertem Kopf zu sehen. In dem wilden Video, das er selbst auf Instagram zeigte, sitzt der 29-Jährige zunächst mit einer „Marty Supreme“-Jacke in einem gläsernen Kasten, in dem ein Sturm aus orangefarbenen Tischtennis-Bällen tobt. Seine Haare und sein Gesicht sind erst einmal nicht zu sehen, weil sein Kopf in einem überdimensionalen Tischtennisball mit drei Sternen steckt.

Im Hintergrund sind schwarz gekleidete Menschen zu sehen mit dem gleichen Tischtennisball-Helm. Begleitet wird das ganze von elektronischer Musik mit wummerndem Bass. Später klettert Chalamet („Like a Complete Unknown“, „Dune“) aus dem Kasten, nimmt den Helm ab und präsentiert einen frischen Buzz Cut, die Haare auf wenige Millimeter rasiert.

Das Video endet damit, wie Chalamet in einem konstruierten TV-Studio das Erscheinungsdatum des Films ankündigt: Weihnachten 2025. In der A24-Produktion „Marty Supreme“ soll es um einen Tischtennis-Profi gehen. Neben Chalamet spielen unter anderem Gwyneth Paltrow und US-Rapper Tyler, the Creator mit. (dpa)

