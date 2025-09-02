Tippgemeinschaft knackt Millionen-Jackpot

Bayern

Drei Menschen aus Mittelfranken teilen sich mehr als vier Millionen Euro aus dem Lotto-Jackpot. Ein weiterer Lotto-Millionär aus Bayern wird dagegen noch immer gesucht.

Eine Tippgemeinschaft aus Mittelfranken hat im Lotto den Jackpot geknackt und sich nun bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung gemeldet. Die drei Mitglieder der Gruppe teilen sich einen Gewinn von insgesamt 4.066.812,20 Euro, wie die Behörde mitteilte.

Der Schein mit den Gewinnzahlen 3, 9, 13, 21, 23, 27 und der Superzahl 9 hatte am 23. August den Jackpot in Höhe von über zwölf Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 getroffen. Insgesamt gab es allerdings drei Spielscheine in Deutschland mit den richtigen Zahlen, zwei davon in Bayern.

Während die mittelfränkischen Gewinner ihren Anspruch bereits geltend gemacht haben, fehlt von dem zweiten bayerischen Millionär aus Niederbayern bislang jede Spur. Der Spielauftrag war in einer Lotto-Annahmestelle abgegeben worden. (dpa/lby)

THEMEN: Gruppe, Lotterie, Lotto, Millionen, Mittelfranken

