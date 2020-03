Tirschenreuth: Aufruf für Einkaufs- und Lieferservices

Verstärkt erreichen die Stadtverwaltung Anfragen nach einem Einkaufs- und Lieferservice, insbesondere für Lebensmittel und notwendige Dinge des täglichen Bedarfs.

Sehen die in der Stadt ansässigen Bäcker, Metzger, Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, etc. eine Möglichkeit, entsprechende Pakete zusammenzustellen und im Idealfall auch auszuliefern? Die Stadt Tirschenreuth bittet um eine schnelle Rückmeldung per Telefon (09631) 609-11 oder E-Mail poststelle@stadt-tirschenreuth.de. Ansprechpartner ist Mirko Streich.