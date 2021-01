Tirschenreuth: Rätselspaß mit Frühlings-Quiz

Ab 1. März heißt es in Tirschenreuth: Rätselspaß mit einem Frühlings-Quiz. Geplant ist, die neue Aktion gemeinsam mit der Tirschenreuther Geschäftswelt umzusetzen. Benötigt werden zwanzig Schaufenster.

Alle Tirschenreuther Geschäfte mit einer gut einsehbaren Schaufensterauslage können teilnehmen. Das nötige Material bekommen die Geschäfte gestellt. Es muss nur in der jeweiligen Auslage gut erkennbar integriert werden. Wer keine Rätselstation übernehmen möchte, kann sich gerne als Sponsor an der Aktion mit einem Verlosungspreis beteiligen. Interessierte Geschäftsinhaber sollen sich melden. Der Hintergrund: Bei dem Tirschenreuther Quiz muss an zwanzig Stationen in der Stadt zu kniffeligen Aufgaben je ein Wort für die Lösung gefunden werden. Alle Wörter haben dabei einen Bezug zur Kreisstadt Tirschenreuth. Unter allen richtigen Einsendungen werden attraktive Preise verlost.

Welches Geschäft möchte sein gut einsehbares Schaufenster für das Frühlings-Quiz zur Verfügung stellen? Wer möchte sich mit einem Preis beteiligen? Die Anmeldung für die neue Aktion ist ab Mittwoch, 27. Januar, ab 9:00 Uhr im Büro der Tourist-Information möglich unter Tel. 09631/600 248 und 600 249. Die Anmeldezeit läuft bis zum 10. Februar 2021.