Tirschenreuther Oktoberfest dieses Wochenende

Tirschenreuth

Der BrückenSchoppen und die FischhofSerenade haben am vergangenen Wochenende viele hundert Besucher in den Tirschenreuther Fischhofpark gelockt. Jetzt wird nochmal nachgelegt auf dem Areal und zwar mit dem Tirschenreuther Oktoberfest: 

Oktoberfest im Fischhofpark – Tag 1: Samstag, 13. September 

Von 18 bis 23 Uhr mit Bieranstich, der Falkenberger Karpfenmusik und dem Geheimtipp „Hau den Lukas“. 

Oktoberfest im Fischhofpark – Tag 2: Sonntag, 14. September von 10:30 bis 20 Uhr (Platz am See) 

  • 10:30 Uhr: Heilige Messe, musikalisch begleitet von der Stadtkapelle Tirschenreuth
  • Musikalischer Frühschoppen und Mittagessen. Musik: Stadtkapelle Tirschenreuth
  • Nachmittag: Kaffee und Kuchen. Musik: Max Haberkorn, Jungvirtuose an der Steierischen
  • 16:00 Uhr: Konzert mit der Band „Bändscheibe“
THEMEN: Fischhofpark, Oktoberfest, Stadtkapelle Tirschenreuth, Tirschenreuth

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de
 09.09. 15:21 Brand auf Bahnhofsdach in Wiesau – Zugverkehr gestört In der Oberpfalz gibt es an einer Bahnstrecke einen Feuerwehreinsatz: Auf dem …
Symbolbild, pixabay.com
 09.09. 12:48 Achtung: Reifenstecher in Waldsassen Vorsicht vor dem Reifenstecher in Waldsassen. Am frühen Dienstagmorgen war ein …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 04.09. 08:00 Tirschenreuth: Einbruch in Kfz-Prüfstelle Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch in Tirschenreuth in die …
Foto: Maike Glöckner
 03.09. 07:49 Tödlicher Verkehrsunfall bei Kemnath Am Dienstagabend (02.09.2025) hat sich gegen 18:45 Uhr auf der Staatsstraße …
Foto: Carsten Bunnemann
 01.09. 05:00 Kemnath sucht Christkind, Engelchen und (B)engelchen Seit mittlerweile zehn Jahren gehört sie fest zur Adventszeit in Kemnath: die …
Foto: Peter Kneffel/dpa
 30.08. 11:39 33. Oldtimertreffen mit Teilemarkt in Tirschenreuth Am Samstag (30.08.) findet in Kemnath, im Landkreis Tirschenreuth, das 33. …