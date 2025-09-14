Tirschenreuther Oktoberfest dieses Wochenende

Der BrückenSchoppen und die FischhofSerenade haben am vergangenen Wochenende viele hundert Besucher in den Tirschenreuther Fischhofpark gelockt. Jetzt wird nochmal nachgelegt auf dem Areal und zwar mit dem Tirschenreuther Oktoberfest:
Oktoberfest im Fischhofpark – Tag 1: Samstag, 13. September
Von 18 bis 23 Uhr mit Bieranstich, der Falkenberger Karpfenmusik und dem Geheimtipp „Hau den Lukas“.
Oktoberfest im Fischhofpark – Tag 2: Sonntag, 14. September von 10:30 bis 20 Uhr (Platz am See)
- 10:30 Uhr: Heilige Messe, musikalisch begleitet von der Stadtkapelle Tirschenreuth
- Musikalischer Frühschoppen und Mittagessen. Musik: Stadtkapelle Tirschenreuth
- Nachmittag: Kaffee und Kuchen. Musik: Max Haberkorn, Jungvirtuose an der Steierischen
- 16:00 Uhr: Konzert mit der Band „Bändscheibe“