Tödlicher Unfall bei Riekofen: Warum musste Vinzenz sterben?

Fast ein Jahr nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Sünching und Riekofen ermittelt die Polizeiinspektion Wörth an der Donau weiterhin. Der Unfallverursacher, der in der Nacht vom 3. auf den 4. September 2024 den 24-jährigen Vinzenz L. tödlich verletzte, ist bis heute flüchtig.

© Foto: PP Oberpfalz/Bäumler

Um die Erinnerung an den Fall wachzuhalten, setzt die Polizei nun auf Banner, Plakate und einen Informationsstand. Mit dieser Aktion erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Vinzenz L. war in der Nacht des Unfalls vom Sünchinger Markt unterwegs, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Unfallfahrer bislang nicht gefasst werden.

Die Polizei Wörth bittet daher dringend um Mithilfe. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Fragen:

Frage 1: Wo war Vinzenz L. zwischen dem 03.09.24, 23:30 Uhr, und dem 04.09.24, 01:00 Uhr?

Frage 2: Haben Sie in der Nähe der St2146 einen weißen SUV auf einem Feldweg gesehen?

Wenn Sie Angaben zu den angegebenen Fragen oder der Identität des flüchtigen Fahrers machen können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth an der Donau unter der Telefonnummer 09482/94110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.