Ein 77 Jahre alter Mann ist bei Holzarbeiten bei Parkstein (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) tödlich verletzt worden.

Der Mann arbeitete am Mittwochvormittag in einem Waldstück, als ihn ein umstürzender Baum lebensgefährlich verletzte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er kam in ein Klinikum, wo er wenige Stunden später seinen Verletzungen erlag. (dpa/lby)