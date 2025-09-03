Tödlicher Verkehrsunfall bei Kemnath

Tirschenreuth

Am Dienstagabend (02.09.2025) hat sich gegen 18:45 Uhr auf der Staatsstraße 2168 zwischen Höflas und Reisach bei Kemnath im Landkreis Tirschenreuth ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Eine 37-jährige Frau aus dem Landkreis Tirschenreuth war zusammen mit ihrer 10-jährigen Tochter mit einem Kleintransporter in Richtung Kemnath unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 32-jährigen Fahrers, ebenfalls aus dem Landkreis Tirschenreuth, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert.

Alle Beteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 37-jährige Fahrzeugführerin erlag dort wenig später ihren Verletzungen.

Für die Unfallaufnahme war die Staatsstraße zwischen den Anschlussstellen Kemnath und Reisach fast fünf Stunden komplett gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den Unfallhergang zu klären.

THEMEN: Auto, Höflas, Kemnath, Reisach, Tirschenreuth, Unfall, Verkehr

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
Foto: Maike Glöckner
Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de
Quelle DRF Luftrettung
Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
Foto: Sohrab Taheri-Sohi
