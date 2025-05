Tödlicher Verkehrsunfall bei Teunz

7-Jähriger bleibt in Babyschaukel stecken Der Rettungsdienst hat am Montagnachmittag einem Kind in Schwandorf aus der …

7-Jähriger bleibt in Babyschaukel stecken Der Rettungsdienst hat am Montagnachmittag einem Kind in Schwandorf aus der …

Quelle: PI Schwandorf