Tote Hosen: Mehr als 1,6 Millionen Spenden nach Konzert

Für die Menschen in der Türkei und Syrien rocken die Toten Hosen in Düsseldorf …

Tote Hosen spielen Benefizkonzert für Erdbebenopfer Für die Menschen in der Türkei und Syrien rocken die Toten Hosen in Düsseldorf …

Tote Hosen spielen Benefizkonzert für Erdbebenopfer Für die Menschen in der Türkei und Syrien rocken die Toten Hosen in Düsseldorf …

Mando Diao rockt in der Straßenbahn in Hannover Eine gute dreiviertel Stunde fuhr der Wagen der Hannoveraner Straßenbahn seine …

Mando Diao rockt in der Straßenbahn in Hannover Eine gute dreiviertel Stunde fuhr der Wagen der Hannoveraner Straßenbahn seine …

Foto: Leo Correa/AP/dpa