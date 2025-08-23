Traktor-Crash bei Wiesent sorgt für hohen Sachschaden

Regensburg

Am Donnerstagnachmittag kam es auf Höhe des Nepal-Tempels bei Wiesent im Landkreis Regensburg zu einem spektakulären Unfall zwischen zwei Traktoren. Einer der Traktoren hatte einen Heuwender im Schlepptau, der sich während des Zusammenstoßes selbstständig machte und dabei ein vorbeifahrendes Auto traf.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Straße über längere Zeit komplett gesperrt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Hinweise auf weitere Gefahren oder Beteiligte gibt es derzeit nicht.

Die Einsatzkräfte betonten, dass Traktoren mit landwirtschaftlichem Anbaugerät immer mit besonderer Vorsicht im Straßenverkehr bewegt werden sollten, da sich Anbaugeräte bei unvorhergesehenen Bewegungen schnell zu einer Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer entwickeln können.

THEMEN: Polizei, Traktor, Unfall, Wiesent

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Peter Kneffel/dpa
 29.07. 15:29 Rennradfahrer wird von Baumkrone getroffen und eingeklemmt Ein Fahrradfahrer wird von einer Baumkrone getroffen und bleibt verletzt …
Jan Woitas/dpa
 30.06. 11:52 A3/Laaber – Gafferin bekommt ihre Strafe Eine Gafferin hatte am Freitag auf der A3 bei Laaber im Kreis Regensburg die …
Foto: Sohrab Taheri-Sohi
28.05. 11:05 Regensburg; Autofahrer fährt Radfahrer um Ein Pedelec-Fahrer ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Regensburg … 16.05. 06:33 Laaber – Gas mit Bremse verwechselt Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Laaber im Kreis Regensburg beim Einparken … 12.05. 08:03 Tragischer Vorfall auf Bahnstrecke in Regensburg. Ein 16-Jähriger geriet mit einem Fuß unter ein Zugrad, der Fuß wurde …
Foto: PI Nittendorf
 26.02. 10:31 Traktorfahrer bei Unfall schwer verletzt Großes Glück hatte ein Traktorfahrer, der am Dienstag in Hemau im Kreis …