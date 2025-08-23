Traktor-Crash bei Wiesent sorgt für hohen Sachschaden

Am Donnerstagnachmittag kam es auf Höhe des Nepal-Tempels bei Wiesent im Landkreis Regensburg zu einem spektakulären Unfall zwischen zwei Traktoren. Einer der Traktoren hatte einen Heuwender im Schlepptau, der sich während des Zusammenstoßes selbstständig machte und dabei ein vorbeifahrendes Auto traf.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Straße über längere Zeit komplett gesperrt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Hinweise auf weitere Gefahren oder Beteiligte gibt es derzeit nicht.

Die Einsatzkräfte betonten, dass Traktoren mit landwirtschaftlichem Anbaugerät immer mit besonderer Vorsicht im Straßenverkehr bewegt werden sollten, da sich Anbaugeräte bei unvorhergesehenen Bewegungen schnell zu einer Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer entwickeln können.