Traktorfahrer fährt Radfahrer an – Jugendlicher stirbt

Ein Jugendlicher ist mit seinem Fahrrad am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Enzelsberg und Rottendorf im Kreis Schwandorf getötet worden.

Nach Angaben der Polizei bog ein 38-jähriger Traktorfahrer von rechts aus einem Feldweg auf die Gemeindestraße ein, auf der ein 14-Jähriger mit einem E-Bike unterwegs war. Die Polizei geht davon aus, dass es sich möglicherweise um eine Rechts-vor-Links-Situation gehandelt haben könnte. Der Fahrer erfasste den Teenager mit seinem Traktor. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch den Rettungsdienst starb der Junge noch an der Unfallstelle.

Entlang der Straße auf den angrenzenden Feldern befand sich hochgewachsener Maisbestand. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle beordert. Die Polizeiinspektion Oberviechtach ermittelt den genauen Unfallhergang.