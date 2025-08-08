Traktorfahrer fährt Radfahrer an – Jugendlicher stirbt

Schwandorf

Ein Jugendlicher ist mit seinem Fahrrad am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Enzelsberg und Rottendorf im Kreis Schwandorf getötet worden.

Nach Angaben der Polizei bog ein 38-jähriger Traktorfahrer von rechts aus einem Feldweg auf die Gemeindestraße ein, auf der ein 14-Jähriger mit einem E-Bike unterwegs war. Die Polizei geht davon aus, dass es sich möglicherweise um eine Rechts-vor-Links-Situation gehandelt haben könnte. Der Fahrer erfasste den Teenager mit seinem Traktor. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch den Rettungsdienst starb der Junge noch an der Unfallstelle.

Entlang der Straße auf den angrenzenden Feldern befand sich hochgewachsener Maisbestand. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle beordert. Die Polizeiinspektion Oberviechtach ermittelt den genauen Unfallhergang.

THEMEN: Enzelsberg, Fahrer, Rottendorf, Traktor, Unfall, Verkehr

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de
 30.07. 10:35 Unfall in Schwandorf – zwei Jugendliche verletzt In Schwandorf hat am Dienstagabend eine Autofahrerin ein Paar auf einem …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 17.02. 16:54 SAD: Unbekannter fährt Mann an und flüchtet Bereits am vergangenen Dienstag ist ein Mann im Stadtgebiet von Schwandorf …
Symbolfoto: Karolina Grabowska, pexels.com
 07.02. 09:56 Beim Enteisen verunglückt Beim Enteisen ihres Autos ist eine Frau in Neunburg vorm Wald im Kreis …
Julian Stratenschulte/dpa
 08.08. 02:31 Pfreimd: Motorradfahrerin stirbt bei Frontalcrash Eine Frau stirbt nach einem Zusammenprall mit einem Auto bei Pfreimd. Was ist …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 07.08. 10:15 Junger Autofahrer fährt in den Gegenverkehr Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der B299 zwischen Kaltenbrunn (Lkr. …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 31.07. 10:56 Mehrere Unfälle auf der A93 Am Mittwoch kam es auf der A93 bei Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf …