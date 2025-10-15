Trübe Aussichten in Bayern – Nebel und Frost erwartet

Bayern

Dichter Nebel, Frost am Boden und kaum Sicht: Wer jetzt in Bayern unterwegs ist, sollte besonders aufpassen. Wann sich die Sonne doch noch blicken lässt.

Autofahrer sollten mit dem vorhergesagten Nebel und Frost im Freistaat vorsichtig unterwegs sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet örtlich eine schlechte Sicht unter 150 Metern. Der Nebel oder Hochnebel soll sich demnach am Mittwoch gegen Mittag lichten, erst dann zeigt sich immer mehr die Sonne. Im Osten Bayerns – also in Niederbayern und der Oberpfalz – kann es vereinzelt regnen. Die Temperaturen liegen bei herbstlichen 12 und 16 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist dann erneut Vorsicht angesagt. In den Niederungen erwartet der DWD dichte Nebelbänke. Stellenweise gibt es bei Tiefstwerten zwischen 6 und 1 Grad zudem Frost in Bodennähe.

Trübe Tage erwartet

Der Donnerstag selbst ist vielerorts den ganzen Tag lang grau und trüb, nur gebietsweise blitzt die Sonne mal durch. Stellenweise wird es mit Nebelnässe oder geringem Nieselregen ungemütlich.

Der Freitag zeigt sich mit einem bedeckten Himmel und vereinzelten Nieselregen ähnlich. Nachmittags kann sich vereinzelt aber die Sonne zeigen. Die vorhergesagten Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

THEMEN: Bayern, Frost, Nebel, Oberpfalz, Vorhersage, Wetter

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Patrick Pleul/dpa
 28.11. 08:20 Advent, Advent, der Nebel hängt: Trübes Wochenende Dichter Nebel und frostige Nächte begleiten Bayern in den ersten Advent. Und …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 14.10. 07:59 Wetter in Bayern: Erst trüb dann sonnig Nach einem trüben Morgen mit Wolken und Nebel klart es im weiteren Verlauf …
Foto: Armin Weigel/dpa
 08.10. 08:37 Kaum Sonne in Sicht – trübe Tage für Bayern Dichter Nebel, viele Wolken und kaum Sonne: In Bayern bleibt es in den …
Foto: Malin Wunderlich/dpa
 06.10. 08:33 Dauerregen und Neuschnee in Bayerns Alpen erwartet Der goldene Herbst lässt auf sich warten. Zu Wochenanfang ist es eher grau, …
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 04.09. 07:50 Unwetter in Bayern – Hagel und Starkregen erwartet Heute drohen Gewitter mit Starkregen und teils orkanartigen Böen. Was der …
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 25.08. 08:05 Freistaat startet sonnig – Umschwung zur Wochenmitte Die neue Woche startet in Bayern mit schönem Biergarten- und Freibadwetter. …