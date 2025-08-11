Trump setzt Nationalgarde in Washington ein

dpa

Donald Trump will die US-Hauptstadt sicherer und schöner gestalten. Dafür greift er zu ungewöhnlichen Mitteln – nicht das erste Mal.

Wegen angeblich ausufernder Kriminalität in Washington setzt US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde in der US-Hauptstadt ein. Die Polizei der Stadt solle unter Bundeskontrolle gestellt werden, sagte Trump. Zunächst sollen 800 Nationalgardisten eingesetzt werden, bei Bedarf wolle er noch mehr Einsatzkräfte mobilisieren. Ziel sei es, die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen. Belege für Trumps Behauptungen, dass die Situation „außer Kontrolle“ sei, gibt es nicht – ein Blick auf die Kriminalitätsstatistik zeigt einen Rückgang der gemeldeten Delikte.

Polizei und Staatsanwaltschaft widersprechen Trumps Darstellung

Der örtlichen Polizei zufolge sank die Zahl der Gewaltverbrechen bis Anfang August dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr um gut ein Viertel. Die Gesamtzahl aller Delikte ging um sieben Prozent zurück. Auch zwischen 2023 und 2024 sank die Zahl der gemeldeten Verbrechen. Die Staatsanwaltschaft des District of Columbia sprach mit Blick auf 2024 von dem Jahr mit dem geringsten Wert bei Gewaltverbrechen seit 30 Jahren.

Seit Wochen hetzt Trump gegen Obdachlose und Kriminelle in der Hauptstadt. Er hatte im Vorfeld einen Einsatz gegen diese angekündigt. „Die Obdachlosen müssen wegziehen, SOFORT“, schrieb er etwa am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social. Dazu postete er Fotos, die Zelte und Verschmutzung am Straßenrand zeigen. „Wir werden euch Unterkünfte anbieten, aber WEIT WEG von der Hauptstadt.“ Nach seinen Worten soll die Stadt sicherer und schöner als je zuvor werden. Kriminelle wolle er ins Gefängnis bringen.

Nationalgarde auf Trumps Befehl nicht das erste Mal im Einsatz

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump die Nationalgarde in einer Stadt einsetzt. Im Juni hatte der US-Präsident insgesamt 4.000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte im Raum Los Angeles eingesetzt. Die meisten davon sind mittlerweile zurückbeordert. Grund dafür waren massive Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE. Die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes wird derzeit vor Gericht ausgefochten.

Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte. Üblicherweise haben die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde. In nationalen Notfällen kann der US-Präsident das Kommando übernehmen. Die Nationalgarde kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen und Notfällen im Inneren eingesetzt werden. Insgesamt verfügen die USA früheren Angaben zufolge über mehr als 325.000 Nationalgardisten. (dpa)

THEMEN: Nationalgarde, Trump, USA, Washington

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Gabrielle Lurie/San Francisco Chronicle/AP/dpa
 12.06. 07:39 Zumeist friedliche Proteste in LA – und noch mehr Soldaten Die Zahl der Soldaten in Los Angeles steigt weiter. Die Proteste bleiben …
Foto: Maximilian Haupt/dpa
 10.06. 08:22 Noch ein Tabubruch: Trump eskaliert weiter bei LA-Protesten In Los Angeles demonstrieren Hunderte gegen die Migrationspolitik der …
Foto: Evan Vucci/AP/dpa
 04.06. 08:18 Musk legt sich mit Donald Trump an Noch vor wenigen Tagen lobten sich Elon Musk und Donald Trump beim Abschied …
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
 04.08. 08:17 Trump: US-Gesandter vielleicht zur Wochenmitte in Russland Es sind nur noch wenige Tage, bis eine Frist abläuft, die Trump Kremlchef …
Foto: Jae C. Hong/AP/dpa
 16.07. 08:18 Medien: Pentagon befiehlt Teilabzug der Nationalgarde aus LA Seit Wochen streiten der US-Präsident und die kalifornische Regierung um den …
Foto: Evan Vucci/AP/dpa
 14.07. 08:01 Trump: Verkaufen Patriot-Systeme für Ukraine an EU Die Ukraine setzt wieder alle Hoffnungen auf Amerika. Vor allem Präsident …