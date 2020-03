Tschechien kontrolliert Einreisende wegen Coronavirus

Ein erster Fahrer, bei dem ein Fieber festgestellt wurde, kam am Vormittag zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus im südböhmischen Budweis (Ceske Budejovice), wie die Agentur CTK meldete. Ausländische Bürger sollen zur Rückkehr in ihr Heimatland aufgerufen oder in Einzelfällen medizinisch versorgt werden. Die Maßnahme zielt unter anderem auf Urlaubsrückkehrer aus dem stark betroffenen Italien ab. Die Regierung in Prag hatte angeordnet, dass diese sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben müssen. Davon betroffen sind auch Ausländer mit Wohnsitz in Tschechien.

Durch die Maßnahmen könne es zu Rückstauungen nach Bayern kommen, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Die bayerische Polizei werde daher den Verkehr an den Grenzübergängen besonders im Blick behalten und gegebenenfalls regelnd eingreifen. Kontrollen finden an folgenden Grenzübergängen zwischen Tschechien Bayern statt: Rozvadov-Waidhaus, Folmova-Furth im Wald, Zelezna Ruda-Markt Eisenstein, Strazny-Philippsreut und Pomezi nad Ohri-Schirnding. An der Grenze zu Sachsen handelt es sich um den Übergang Cinovec-Zinnwald, an der Grenze zu Österreich um Dolni Dvoriste-Wullowitz, Mikulov-Drasenhofen, Hate-Kleinhaugsdorf und Breclav-Hohenau. (dpa/lby)