Welche Weihnachtsmärkte finden dieses Jahr statt?

Der kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt am Fischhofpark in Tirschenreuth fällt dieses Jahr aus. Allgemein ist die Situation der Weihnachtsmärkte angespannt. Die Planungen laufen schon auf Hochtouren, auch wenn bei vielen Märkten noch nicht feststeht, ob und wie sie dieses Jahr stattfinden können. Hier gibt es einen Überblick über die größten Weihnachtsmärkte der Region:

Amberg:

soll stattfinden; Buden und Weihnachtsflair sollen sich durch die ganze Innenstadt ziehen (Bahnhof – Multifunktionsplatz – Spitalkirche – ehemaliges Forum – Hallplatz – Marktplatz – Georgenstraße – Rossmarkt; Einzelhändler eingebunden; für Kinder solls viel geben (Karussells, Kasperltheater im Zelt am Marktplatz, vielleicht Kindereisenbahn); Bands treten heuer keine auf, Karaoke wirds nicht geben, dafür “Kunst in Bewegung” (z.B. Blaskapelle aus 5 Mann zieht durch Straßen, Stelzengänger o.ä.); mehr Beleuchtung und mehr Bäume

„Winterzauber“ soll stattfinden und am Ende: voraussichtlicher Start Anfang Dezember

Bayreuther Winterdorf:

Das Bayreuther Winterdorf in seiner bisherigen Form wird dieses Jahr nicht stattfinden. Es soll aber ein Alternativprogramm unter einem anderen Namen geben. Wie genau das aussehen wird, steht noch nicht fest und ist letztlich abhängig von den Vorgaben der Regierung. Die Eröffnung soll aber wohl zusammen mit der des Martinimarkts am 30. Oktober sein.

Nürnberg:

Der Nürnberger Weihnachtsmarkt findet statt. Allerdings in abgewandelter Form. An einem Konzept wird noch gearbeitet. Wie der Markt am Ende aussieht, steht also noch nicht fest.

Regensburg:

Weihnachtsmarkt Thurn und Taxis verschoben, soll (wegen Lockdown-Light) am 1. Dezember beginnen und bis 10. Januar dauern

Schloss Guteneck:

fällt aus

Schwandorf:

In Schwandorf stehen noch Gespräche mit der Arbeitsgemeinschaft zum Schwandorfer Weihnachtsmarkt an. Im Vorfeld kann die Stadt noch nichts über die Durchführung sagen.

Weiden:

Weihnachtsmarkt soll stattfinden, soll sich über die Altstadt ziehen, eine konkrete Entscheidung soll es Mitte November geben

Tirschenreuth:

fällt aus