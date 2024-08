Überflutungen in Teilen Bruchsals – Bevölkerung gewarnt

In Bruchsal im Landkreis Karlsruhe verschärft sich die Hochwasserlage in der Nacht zunächst in einem Stadtteil. Dort sinken die Pegel – aber auch andernorts in der Stadt gibt es Überflutungen.

In Bruchsal im Landkreis Karlsruhe ist aufgrund zunächst steigender Pegel die Altstadt des Stadtteils Heidelsheim überflutet worden. Zwischenzeitlich habe das Wasser bis zu 1,50 Meter hoch gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Nach Angaben der Hochwasserzentrale erreichte der Fluss Saalbach am Pegel Bruchsal gegen 2.30 Uhr mit gut 2,13 Metern den höchsten Stand. Dieser lag demnach knapp über der Marke für ein sogenanntes 100-jährliches Hochwasser von 2,10 Metern.

„Über die Warn-App Nina wurde die Bevölkerung aufgefordert, Untergeschosse und Erdgeschosse in bestimmten Bereichen zu räumen und höhere Geschosse aufzusuchen“, teilte die Feuerwehr mit. Zwei Helfer aus der Bevölkerung wurden den Angaben nach verletzt – wie schwer, war zunächst unklar. Inzwischen fließe das Wasser in Heidelsheim bereits wieder ab, hieß es.

Auch in der Kernstadt Bruchsal sei es zu Überflutungen gekommen, etwa von Unterführungen. Auch hier sinken die Pegelstände laut Feuerwehr allerdings bereits. Nach Angaben der Stadt ist der gesamte Bruchsaler Bahnhofsbereich gesperrt. Es sei zu erwarten, dass die Sperrung bis in die Morgenstunden bestehen bleibt. Der Bahnverkehr zwischen Gondelsheim und Bruchsal ist demzufolge eingestellt. (dpa)