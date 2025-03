Ukraine unter massivem russischem Raketenbeschuss

Die russischen Reserven an Kampfdrohnen scheinen unerschöpflich. Wieder …

Neue russische Drohnenschwärme über der Ukraine Die russischen Reserven an Kampfdrohnen scheinen unerschöpflich. Wieder …

Neue russische Drohnenschwärme über der Ukraine Die russischen Reserven an Kampfdrohnen scheinen unerschöpflich. Wieder …

Immer wieder beschießt Russland strategisch wichtige Objekte in der Ukraine. …

Russische Drohne soll Tschernobyl-Hülle beschädigt haben Immer wieder beschießt Russland strategisch wichtige Objekte in der Ukraine. …

Russische Drohne soll Tschernobyl-Hülle beschädigt haben Immer wieder beschießt Russland strategisch wichtige Objekte in der Ukraine. …

Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa