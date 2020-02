Umfrage: Besondere Hochzeitsdaten im Februar sind gefragt

Der Februar ist eigentlich kein beliebter Monat für Hochzeiten. Doch in diesem Jahr ist das anders, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat.

Denn der Februar bietet gleich mehrere besonders einprägsame Daten für den schönsten Tag im Leben: die Schnapszahldaten 20.2.20 und 22.2.20 sowie den 29. Februar – ein Termin, der nur alle vier Jahre im Schaltjahr möglich ist. Vor allem am 20. Februar bekommen die Standesbeamten überraschend viel zu tun – obwohl das ein Donnerstag ist. So können sich in München an diesem Tag 36 Paare trauen lassen.

„Dies ist ein Drittel mehr Termine als an Donnerstagen üblich“, sagt Johannes Mayer vom Kreisverwaltungsreferat. Auch in Dresden gibt es mit 20 Terminen dreifach so viele wie sonst. Ähnlich sieht es in Schwerin aus. (dpa/lby)