Umfrage: Knappes Drittel aller Bayern hat E-Bikes

Bayern

Im Freistaat besitzt fast jeder Dritte ein E-Bike oder Pedelec. Ein Regierungsbezirk sticht dabei besonderes heraus.

© Foto: Leonie Asendorpf/dpa
© Foto: Leonie Asendorpf/dpa

Knapp ein Drittel aller Menschen in Bayern besitzt ein E-Bike oder Pedelec. Nach einem Anstieg um 3,7 Punkte seit dem Vorjahr liegt der Freistaat mit derzeit 30,1 Prozent bundesweit auf Rang drei – hinter Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Dies teilte der Energieversorger Eon auf Basis einer repräsentativen Umfrage in München mit. Besonders gerne lassen sich demnach die Unterfranken beim Strampeln unterstützen: Die höchsten Werte in Bayern haben die Landkreise Haßberge (38,9 Prozent), Schweinfurt (38,2 Prozent) und Würzburg (37,9 Prozent).

Über alle Bundesländer hinweg gaben 28 Prozent der Menschen an, ein E-Bike oder Pedelec zu besitzen. Damit hat sich dieser Wert in den vergangenen fünf Jahren nahezu verdoppelt – 2020 waren es den Angaben zufolge noch gut 15 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gab es ein Plus von gut drei Prozentpunkten.

Für den Auftraggeber der Umfrage besonders interessant: Die Mehrheit der Besitzer wäre bereit, ihr Elektrofahrrad zu bestimmten Tageszeiten zu laden, wenn sie dadurch von günstigen Strompreisen profitieren könnten. „Nach unseren Berechnungen ergäbe sich dadurch jährlich eine potenziell verschiebbare Energiemenge in Höhe von rund 20 Gigawattstunden allein in Bayern, das entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 8.000 Durchschnitts-Haushalten“, erläuterte der Eon-Deutschland-Chef Filip Thon. Mit Blick auf die erneuerbaren Energien könnte dies zur Effizienz des Energiesystems beitragen. (dpa/lby)

THEMEN: Bayern, Ebike, Pedelec, Statistik, Umfrage

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Stefan Sauer/dpa
 20.08. 08:18 Zahl tödlicher Pedelec-Unfälle in Bayern steigt Fahrräder mit Hilfsmotor sind von Bayerns Straßen und Radwegen nicht mehr …
Foto: Britta Pedersen/dpa
 04.08. 09:15 Noch 35.000 offene Ausbildungsplätze in Bayern In knapp einem Monat beginnt das neue Ausbildungsjahr. Jungen Menschen, die …
Foto: Jens Kalaene/dpa
 25.07. 08:57 Umfrage: Bayern sollte bei Ferientermin-Wechsel mitmachen Wir sind anders, sagen die Bayern sinngemäß – und beharren auf ihrem …
Foto: Armin Weigel/dpa
 23.07. 09:16 Weniger Spargel und Erdbeeren aus Bayern Vor allem beim Stangengemüse ging es deutlich nach unten. Erdbeeren litten …
Foto: Peter Kneffel/dpa
 18.07. 12:33 Etwas weniger Verstöße im Verkehr Weniger Verkehrsverstöße, aber weiterhin viele Raser: In Bayern bleibt die …
Sven Hoppe/dpa
 07.07. 09:13 Amt fragt nach: Wie lebt der Bayer? Bis zum Jahresende soll ein Prozent der Menschen in Bayern Auskunft zu seinen …