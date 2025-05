Unbekannte beschädigen Toilettentür

Mehrere Jugendliche fahren am Wochenende mit der Bahn. Als sie aussteigen, liegt eine Toilettentür auf dem Boden. Nun ermittelt die Polizei.

Rund zehn Jugendliche sollen während der Fahrt in einem Zug in Richtung Münchner Flughafen randaliert und eine Toilettentür beschädigt haben. Der Zug musste außer Betrieb gestellt werden, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Teenager seien am Samstagnachmittag am Nürnberger Hauptbahnhof in den Regionalexpress 22 ein- und rund eine Stunde später am Regensburger Hauptbahnhof laut schreiend ausgestiegen.

Der Lokführer habe die Fahrt fortgesetzt und erst in Landshut die kaputte Toilettentür bemerkt. Die Tür war den Angaben nach aus der Verankerung gehoben worden und lag auf dem Boden der Toilette. Die Bundespolizei nahm nach der Rückkehr des Zugs in den Regensburger Hauptbahnhof den Sachverhalt auf und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, wie es weiter hieß. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise zur Identität der tatverdächtigen Jugendlichen. (dpa/lby)