Unbekannte betrügen Firma – Schaden im fünfstelligen Eurobereich

Die Polizei Nabburg ermittelt wegen Betruges. Unbekannte gaben sich gegenüber einer Firma im Kreis Schwandorf als Vertreter eines namhaften Unternehmens aus und bestellten mehrere Maschinen. Als der Betrug aufflog, war bereits die Hälfte der bestellten Ware vom Produzenten der Maschinen an ein Speditionsunternehmen übergeben worden. Die Ware hatte einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei Nabburg ermittelt.
Das könnte Sie auch interessieren
Niklas Treppner/dpa27.11. 06:58 Brand von Geräteschuppen – 500.000 Euro Schaden Die Feuerwehr wird zu einem Feuer eines Geräteschuppens gerufen. Später ist …
Symbolfoto: Matthias Balk/dpa24.10. 14:11 Fahnder decken Millionenfälschungen von Picasso und Co. auf Sie wollten vermeintliche Werke von Picasso, Rembrandt und Rubens verkaufen …
Foto: Roland Weihrauch/dpa23.10. 12:36 Rentner-Paar überwältigt und fesselt mutmaßlichen Betrüger Statt Bargeld vor die Tür legt ein Ehepaar einem mutmaßlichen Telefonbetrüger …
Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de23.10. 09:56 Ursache für Großbrand in Pilsheim ermittelt Am 14. Oktober brach ein Großbrand auf einem Bauernhof im Burglengenfelder …
Foto: Sabine Heinemann, pixelio.de23.10. 05:00 Gemeinsam Gassigehen in Schwandorf © Foto: Sabine Heinemann, pixelio.de Viele Leute würden gerne mal Gassi …
Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de21.10. 10:15 Bodenwöhr: 88-Jähriger verursacht Brand Bei einem Brand im Bodenwöhrer Ortsteil Pingarten im Kreis Schwandorf ist am …