Unbekannte betrügen Firma – Schaden im fünfstelligen Eurobereich

Die Polizei Nabburg ermittelt wegen Betruges. Unbekannte gaben sich gegenüber einer Firma im Kreis Schwandorf als Vertreter eines namhaften Unternehmens aus und bestellten mehrere Maschinen. Als der Betrug aufflog, war bereits die Hälfte der bestellten Ware vom Produzenten der Maschinen an ein Speditionsunternehmen übergeben worden. Die Ware hatte einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei Nabburg ermittelt.