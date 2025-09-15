Unbekannter fordert 20.000 US-Dollar von Ambergerin

Ein unbekannter Verkäufer fordert enorm hohe Geldsumme von einer 57-jährigen Ambergerin via PayPal.

Eine Frau aus Amberg hat kürzlich unrechtmäßige Geldforderungen über ihr PayPal-Konto erhalten. Ein unbekannter Verkäufer stellte mehrere Einzelrechnungen in unterschiedlichen Höhen – der Gesamtbetrag belief sich auf rund 20.000 US-Dollar. Die 57-Jährige reagierte sofort und nahm Kontakt mit dem Zahlungsdienstleister auf. Inzwischen wurde ein Teil der unautorisierten Forderungen zurückgenommen. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert.