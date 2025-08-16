Unbekannter Reifenstecher beschädigt sieben Fahrzeuge

In Niedertraubling im Kreis Regensburg wurden zwischen 25. Juli und 13. August die Reifen an insgesamt sieben Fahrzeugen zerstochen.

Die Autos, die in der Embacher Straße und der Kleinfeldstraße abgestellt waren, wurden in drei verschiedenen Nächten jeweils zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh angegangen,. Der oder die unbekannten Täter benutzten einen spitzen Gegenstand, der ein lediglich 1 mm großes Loch im Reifen hinterließ. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Täter oder auf verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei in Neutraubling (09401/93020) entgegen.