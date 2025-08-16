Unbekannter Reifenstecher beschädigt sieben Fahrzeuge

Nachrichten

In Niedertraubling im Kreis Regensburg wurden zwischen 25. Juli und 13. August die Reifen an insgesamt sieben Fahrzeugen zerstochen.

Die Autos, die in der Embacher Straße und der Kleinfeldstraße abgestellt waren, wurden in drei verschiedenen Nächten jeweils zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh angegangen,. Der oder die unbekannten Täter benutzten einen spitzen Gegenstand, der ein lediglich 1 mm großes Loch im Reifen hinterließ. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Täter oder auf verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei in Neutraubling (09401/93020) entgegen.

THEMEN: 7 Fahrzeuge, Niedertraubling, Reifenstecher, spitzer Gegenstand, verschiedene Nächte

Das könnte Sie auch interessieren

Quelle: Bundespolizei
 16.08. 08:06 Sinzing: Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft Ein mutmaßlicher Drogendealer sitzt seit Dienstag in Regensburg in U-Haft. Bei …
Foto: Sabine Franzl
 26.07. 10:14 Space-Eye eröffnet im Herbst 2. Rollende Backstube Rund 80.000 Brote haben Bäckerinnen und Bäcker in der ersten Rollenden …
Carsten Rehder/dpa
 13.07. 11:58 Regensburg: Hochwertigen Schmuck gestohlen Zwei Unbekannte haben am Donnerstag in Regensburg Schmuck im Wert eines …
Marijan Murat/dpa
 13.07. 10:54 Dienstfahrzeug der Regensburger Polizei mutwillig beschädigt  In Regensburg hat ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag ein Polizeiauto …
Foto: Maike Glöckner
 29.06. 11:40 Schierling: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 Senioren Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend bei Schierling im Kreis Regensburg …
CANVA/Ramasuri
 28.12. 11:03 Brand eines Gartenhauses in Regensburg Am Abend des 2. Weihnachtsfeiertags ist in der Sandgasse in Regensburg ein …