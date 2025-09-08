Unbekannter will Friedhofshalle aufbrechen

Neustadt/WN

Auf dem Friedhof von Luhe-Wildenau im Landkreis Neustadt hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag die Tür der Aufbewahrungshalle eingetreten. Der Schaden: 3.000 Euro.

Als der Mann bemerkte, dass er von einem Anwohner beobachtet wird, flüchtete er mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Meisthof.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Ca. 35 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, braun gebrannt und tätowierte Unterarme. Bekleidet war er mit einer dreiviertellangen Jeans. Er führte eine Umhängetasche der Marke Nike mit sich. Die PI Neustadt/WN bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 09602/9402-0.

