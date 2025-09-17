Unfall beim Rückwärtsfahren in Weiden

Ein LKW-Fahrer übersieht beim Rückwärtsfahren einen vorbeifahrenden PKW und verursachten großen Sachschaden.

Beim Rückwärtsfahren aus dem Schulhof der Pestalozzischule in Weiden kollidierte am Montagnachmittag ein Lkw mit einem vorbeifahrenden Pkw auf der Leimbergerstraße. Wegen laufender Bauarbeiten war die Straße teils blockiert. Das Auto wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt – heißt – Dach aufgerissen, Kofferraum verzogen. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Der Lkw blieb unbeschädigt.