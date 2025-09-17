Unfall beim Rückwärtsfahren in Weiden

Weiden

Ein LKW-Fahrer übersieht beim Rückwärtsfahren einen vorbeifahrenden PKW und verursachten großen Sachschaden.

Beim Rückwärtsfahren aus dem Schulhof der Pestalozzischule in Weiden kollidierte am Montagnachmittag ein Lkw mit einem vorbeifahrenden Pkw auf der Leimbergerstraße. Wegen laufender Bauarbeiten war die Straße teils blockiert. Das Auto wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt – heißt – Dach aufgerissen, Kofferraum verzogen. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Der Lkw blieb unbeschädigt.

THEMEN: Kollision, LKW, PkW, rückwärts, Rückwärtsfahren, Unfall

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolbild: Carlosdelatorre, pixabay.com
 16.09. 16:53 Lkw fährt rückwärts im Kreisverkehr Ein Lkw-Fahrer verpasst die Ausfahrt des Kreisverkehrs in Lappersdorf und hat …
Foto: Rene Priebe/dpa
 02.09. 14:34 Lkw kracht in Wohnhaus in Südhessen – Elfjähriger verletzt Ein Lkw kracht in ein Wohnhaus und kippt um. Aus noch unklarem Grund war ein …
Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa
 29.08. 14:22 Bus verunglückt an Ausfahrt Weiden-Frauenricht Bei einem schweren Busunfall auf der A93 bei Weiden sind am Freitagvormittag …
Stefan Puchner/dpa
 28.08. 16:26 Ermittlungen gegen zwei LKW-Fahrer nach Unfall Ein Lastwagen prallt auf der A3 auf einen weiteren Sattelzug, einer der Fahrer …
Foto: Rainer Sturm, pixelio.de
 25.08. 16:04 Autofahrerin missachtet Rotlicht und fährt Kind an Am Sonntagmittag kam es in Weiden zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind. Eine …
Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 19.08. 10:23 Schwerer Unfall an Autobahnauffahrt Am Montagmorgen kam es bei Gattendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein …