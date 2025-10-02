Unfall mit hohem Sachschaden auf der B470

Schwandorf

Am Dienstagabend kam es auf der B470 bei Schwarzenbach im Landkreis Schwandorf zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 54-jähriger schlief am Steuer seines VW-Passat ein, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem VW-Caddy und einem BMW.

Der Unfallverursacher und der 26-jährige BMW-Fahrer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Passat und am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden am Caddy liegt bei rund 10.000 Euro. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 55.000 Euro. Die Feuerwehr Schwarzenbach sicherte und reinigte die Unfallstelle. Die B470 war für über eine Stunde gesperrt.

THEMEN: B470, Gegenfahrbahn, Schwarzenbach, Sekundenschlaf, Unfall, Verkehr

