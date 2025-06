Ungenießbare Pizza sorgt für Feuerwehreinsatz

In Selb, im Landkreis Wunsiedel, musste die Feuerwehr am Freitagabend zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken.

Nachdem starker Qualm aus der Wohnung kam, wurde die Tür gewaltsam geöffnet und mit Atemschutz nach möglichen hilflosen Personen gesucht. Glücklicherweise fanden die Feuerwehrleute lediglich eine „verkohlte Pizza“ im eingeschalteten Ofen.

Die 19-jährige Bewohnerin hatte die Pizza zur Zubereitung in den Ofen geschoben und anschließend die Wohnung verlassen. Letztlich blieb es bei einer verrauchten Wohnung und einer „sehr krossen Pizza“. Weiterer Sachschaden entstand nicht.