Unwetter in Bayern – Hagel und Starkregen erwartet

Bayern

Heute drohen Gewitter mit Starkregen und teils orkanartigen Böen. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage ankündigt.

© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schwere Gewitter und heftiger Starkregen ziehen im Tagesverlauf über Bayern. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) müssen Menschen in Franken bereits am Vormittag mit einzelnen Gewitterschauern rechnen. In den übrigen Regionen des Freistaats soll es zunächst noch trocken und warm bleiben mit Temperaturen von 23 bis 28 Grad Celsius.

Ab den Abendstunden kommen aus Westen dann starke Gewitter mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde. In Südbayern kündigt der DWD Unwetter mit Hagel und vereinzelt sogar orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde an.

Am Freitag setzt sich das wechselhafte Wetter fort: Zunächst sollen sich erneut Schauer und Gewitter verbreiten. Gegen Abend beruhigt sich das Wetter laut DWD von Südwesten her und der Himmel lockert auf. Die Höchstwerte sollen zwischen 16 und 21 Grad liegen. In der Nacht zum Samstag soll es nach einzelnen Schauern aufklaren. Gebietsweise ist mit Nebel zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 4 Grad.

Für das Wochenende ist dann deutlich freundlicheres Wetter in Aussicht: Viel Sonne und Temperaturen von 20 bis 25 Grad werden am Samstag erwartet. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

THEMEN: Bayern, DWD, Gewitter, Oberpfalz, Orkan, Regen, Vorhersage, Wetter

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa
 15.07. 07:19 Kein Badewetter: Regen und Gewitter in Bayern Leider heißt es nicht „Pack die Badehose ein“ – sondern …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 13.08. 08:34 Hitze in Bayern – bis zu 38 Grad möglich Sommer, Sonne und strahlend blauer Himmel: Die Temperaturen in Bayern steigen …
Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
 05.08. 08:14 „Endlich Sommer“: Warme Prognosen für Bayern Vorhang auf für den Sommer. Der Deutsche Wetterdienst verkündet erfreuliche …
Foto: Peter Kneffel/dpa
 28.07. 09:03 Sonne bleibt Bayern auch zum Wochenstart fern Die Menschen in Bayern sollten auch zu Beginn der Woche lieber zum Regenschirm …
Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 24.07. 08:05 Gewitter und Starkregen drohen in Bayern In Bayern zeigt sich das Wetter alles andere als sommerlich. Der Regenschirm …
Foto: Simon Zeiher/onw-images/dpa
 16.07. 08:34 Regen und Gewitter in Bayern Die Sonne kommt erst wieder am Freitag durch. Bis dahin bleibt der Regenschirm …