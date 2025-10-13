Unwetter in Mexiko: 260 Orte von Außenwelt abgeschnitten

dpa

Kein Strom, zerstörte Straßen, ganze Ortschaften sind isoliert: Nach den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen wächst die Verzweiflung. Die Staatsführung sieht sich mit Protesten konfrontiert.

© Foto: Felix Marquez/AP/dpa
© Foto: Felix Marquez/AP/dpa

Nach den verheerenden Regenfällen in Mexiko steigt die Zahl der Toten ebenso wie die Verzweiflung der Überlebenden. Bisher wurden mindestens 47 Leichen geborgen, 38 Menschen werden noch vermisst, wie die Regierung mitteilte. Rund 260 Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten, Zehntausende Häuser voller Schlamm und Trümmer.

Präsidentin Claudia Sheinbaum wurde bei einem Besuch in der großflächig überschwemmten Stadt Poza Rica im östlichen Bundesstaat Veracruz mit Protesten konfrontiert. Die Betroffenen fordern schnellere Hilfe der Behörden. Sheinbaum sagte später in einer Videobotschaft: „Wir wissen, dass es viel Verzweiflung und Besorgnis gibt. Wir werden uns um alle kümmern.“

Zehntausende haben keinen Strom

Durch die reißende Strömung angeschwollener Flüsse wurden viele Straßen und Brücken beschädigt. Umgestürzte Bäume und Erdrutsche blockieren etliche Straßen. Zehntausende Menschen müssen wegen umgekippter Strommasten ohne Elektrizität auskommen.

Verantwortlich für die ergiebigen Regenfälle der letzten Tage sind unter anderem die tropischen Wirbelstürme „Priscilla“ und „Raymond“ im Pazifik sowie Wetterphänomene im Golf von Mexiko. Besonders schwer betroffen sind die im Zentrum beziehungsweise Osten des Landes gelegenen Bundesstaaten Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí und Querétaro. (dpa)

THEMEN: Katastrophe, Mexiko, Regen, Tote, Unwetter

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Clara Margais/dpa
 10.09. 06:45 Sturm und Regen sorgen für Chaos auf Mallorca Heftiger Regen, starke Winde und Probleme am Flughafen: Auf Mallorca löst ein …
Foto: Jens Kalaene/dpa
 22.07. 08:16 Unwetter: Zunächst keine größeren Vorkommnisse gemeldet Es wurden teils heftige Unwetter für den Osten und Nordosten Deutschlands …
Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa
 08.10. 08:14 Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid Im Zentrum von Madrid stürzt mitten am Tag ein Gebäude ein. Vier Menschen …
Foto: Emrah Gurel/AP/dpa
 02.10. 14:42 Erdbeben schreckt Menschen in Istanbul auf Die Millionenmetropole Istanbul erschüttert am Nachmittag ein Erdbeben der …
Bild: Uncredited/Dong Wen Transports/AP/dpa
 25.09. 09:04 Super-Taifun «Ragasa»: Taiwan und Philippinen melden Tote Der Monstersturm «Ragasa» erreicht China und Hongkong. Taiwan und die …
Foto: Christian Charisius/dpa
 12.09. 08:20 WM-Tickets: Über 1,5 Millionen Anmeldungen in 24 Stunden Die erste Phase hat begonnen. Und bereits mehr als 1,5 Millionen Anträge für …