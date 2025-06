Unwetter in Südbayern und Oberpfalz – zahlreiche Einsätze

Blitzeinschlag, umgestürzte Bäume, überschwemmte Straßen: Ein Unwetter hat in Teilen Südbayerns und der Oberpfalz für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt.

Unwetter mit Blitz, Sturm und Starkregen haben am Montag in Südbayern und der Oberpfalz zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. In der Oberpfalz brannte nach einem Blitzeinschlag ein Feld bei Wald im Landkreis Cham, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Feuerwehr war dort im Einsatz.

In Furth im Wald wurden Gullydeckel aus der Straße gedrückt, in Pfakofen (Landkreis Regensburg) blockierten umgestürzte Bäume die Fahrbahn.

Auch in Oberbayern mussten Einsatzkräfte ausrücken. In den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Erding lagen umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste auf Straßen.

Starke Gewitter in Südbayern und der Oberpfalz

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Montag für Südbayern und der Oberpfalz vor starken Gewittern, Hagel und Sturm bis zu 70 Kilometern pro Stunde gewarnt. Örtlich eng begrenzt bestand laut DWD Unwettergefahr durch Orkane und heftigen Starkregen bis 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde. (dpa/lby)