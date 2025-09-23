Urlaub 2026: Wer clever plant, hat länger frei!

Kaum ist der Urlaub vorbei, planen wir schon den nächsten. Und 2026 lohnt sich das besonders – denn mit ein bisschen Taktik lassen sich viele freie Tage herausholen.

Vor allem die erste Jahreshälfte hat’s in sich: Neujahr (Donnerstag) und Heilige Drei Könige (Dienstag) ergeben zusammen mit zwei Urlaubstagen gleich sechs Tage am Stück. Auch bei Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam lassen sich wieder clevere Brücken bauen. Der 1. Mai fällt auf einen Freitag – ein langes Wochenende ganz ohne Urlaubstag.

In der zweiten Jahreshälfte schaut es weniger rosig aus: Mariä Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit und Allerheiligen liegen auf Samstag oder Sonntag. Immerhin: Der erste Weihnachtsfeiertag fällt 2026 auf einen Freitag und beschert uns so ein verlängertes Wochenende zum Jahresende.

Tipp: Früh eintragen lohnt sich – wer zuerst kommt, sichert sich die besten Auszeiten.