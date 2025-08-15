Ursache der Explosion in Hof nicht zweifelsfrei geklärt

Franken

Noch immer konnte die Ursache der Explosion auf dem Gelände des Hofer Abwasserverbandes nicht zweifelsfrei geklärt werden. Gestern Morgen haben Arbeiter bei Bohrtätigkeiten einen lauten Knall aus einem elf Meter tiefen Loch gehört und die Einsatzkräfte alarmiert.

Bei der Begutachtung vor Ort durch Spezialisten des BLKA konnte jedoch ein größerer Sprengkörper, wie zum Beispiel eine alte Fliegerbombe, als Ursache ausgeschlossen werden. Es wird eher davon ausgegangen, dass es sich bei dem Sprengsatz um eine alte Handgranate gehandelt haben könnte, die beim Bohrvorgang explodierte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

THEMEN: Abwasserverband, Bohrarbeiten, Explosion, Hof, Sprengkörper

Das könnte Sie auch interessieren

Julian Stratenschulte/dpa
 14.08. 12:01 Explosion bei Bohrungen in Kläranlage In einer Kläranlage finden Bauarbeiten statt. Dann hören Arbeiter einen lauten …
Symbolfoto: Tim Reckmann, pixelio.de
 18.02. 14:20 Verpuffung in Müllauto – Böller gefunden Beim Leeren der Mülltonnen in einem Hofer Wohngebiet kommt es plötzlich zu …
Foto: Daniel Vogl/dpa
 14.08. 14:36 Mutter von Peggy scheitert mit Schmerzensgeldklage Mehr als 20 Jahre nach dem Verschwinden von Peggy forderte die Mutter des …
Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de
 13.08. 12:10 Hof: Anrufer versuchen Senioren zu betrügen Am Montagabend versuchten Betrüger im Landkreis Hof zwei Senioren mit einer …
Symbolfoto: Hannes P Albert/dpa
 27.07. 09:38 Bratwurst zu teuer – Mann wählt Notruf Einem Mann sind am Samstag auf dem Hofer Volksfest die Bratwürste zu teuer …
Symbolfoto: dpa
 12.07. 11:52 Hof: Unfall mit über 2 Promille Bei Schwarzenbach am Wald, im Landkreis Hof, ist am Freitagabend ein …