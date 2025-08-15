Ursache der Explosion in Hof nicht zweifelsfrei geklärt

Noch immer konnte die Ursache der Explosion auf dem Gelände des Hofer Abwasserverbandes nicht zweifelsfrei geklärt werden. Gestern Morgen haben Arbeiter bei Bohrtätigkeiten einen lauten Knall aus einem elf Meter tiefen Loch gehört und die Einsatzkräfte alarmiert.

Bei der Begutachtung vor Ort durch Spezialisten des BLKA konnte jedoch ein größerer Sprengkörper, wie zum Beispiel eine alte Fliegerbombe, als Ursache ausgeschlossen werden. Es wird eher davon ausgegangen, dass es sich bei dem Sprengsatz um eine alte Handgranate gehandelt haben könnte, die beim Bohrvorgang explodierte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.