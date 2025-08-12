Urteil zu Kruzifix in Gymnasium ist rechtskräftig

Bayern

Das Urteil zu einem Kruzifix in einem bayerischen Gymnasium ist endgültig: Die Schule hätte das Kreuz entfernen müssen. Doch konkrete Folgen hat die Entscheidung vorerst nicht.

© Foto: Friso Gentsch/dpa
© Foto: Friso Gentsch/dpa

Das Urteil, wonach ein großes Kruzifix im Eingangsbereich eines staatlichen Gymnasiums hätte abgehängt werden müssen, ist rechtskräftig. „Eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision wurde nicht eingelegt“, teilte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. In der Entscheidung vom 8. Juli hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass die Schule das Kreuz hätte entfernen müssen – so, wie es zwei Schülerinnen gefordert hatten.

Denn die Konfrontation mit dem 1,50 Meter großen Kruzifix mit einem gekreuzigten Jesus als religiösem Symbol sei ein Eingriff in die verfassungsrechtlich verbürgte negative Glaubensfreiheit. „Die Klägerinnen waren wegen der Schulpflicht zwangsweise und immer wiederkehrend sowie im Hinblick auf dessen Positionierung ohne (zumutbare) Ausweichmöglichkeit mit dem Kruzifix konfrontiert“, hieß es in dem Urteil.

Vorerst keine konkreten Folgen aus dem Urteil

Konkrete Folgen hat das Urteil erst einmal nicht: Staatskanzlei wie Kultusministerium betonten, es handele sich um eine Einzelfallentscheidung. Die beiden Schülerinnen haben das Gymnasium in Wolnzach im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm nach ihrem Abitur zudem bereits verlassen.

Dennoch wolle sie sich intensiv mit der Begründung des Urteils auseinandersetzen, kündigte Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) an. Sie betonte aber zugleich: „Das Kreuz ist nicht nur ein religiöses Symbol, sondern steht auch für die Achtung von Menschenwürde, Toleranz und Nächstenliebe – Werte, die unser Zusammenleben und unseren Bildungsauftrag maßgeblich prägen.“ (dpa/lby)

THEMEN: Bayern, Eingriff, Glaubensfreiheit, Gymnasium, Kruzifix, Urteil

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Armin Weigel/dpa
 03.09. 15:04 Schuljahresstart in Bayern – Verbände sehen Handlungsbedarf Mehr Deutsch und Mathe an den Grundschulen, Abitur nach neun Jahren und mehr …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 12.08. 13:45 Bayerns Wirte machen weniger Umsatz Vor allem Restaurants beklagen Einbußen. Doch es gibt auch Wachstum im …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 12.08. 08:42 Erst Gluthitze, dann Sommergewitter Bis zu 39 Grad erwartet der DWD diese Woche in Bayern – doch trocken bleibt es …
Foto: Uwe Lein/dpa
 12.08. 08:13 Warum Kommunen einen Feiertag verlieren Wenn die Münchner ins verlängerte Wochenende starten, müssen die Nürnberger …
Foto: Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg
 09.08. 10:33 Mehr neue Wohnungen in Bayern genehmigt In Bayern werden wieder mehr Baugenehmigungen für neue Wohnungen erteilt. Im …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 07.08. 08:42 Warum einige Tafeln in Bayern im Sommer zeitweise schließen Die Regensburger Tafel ist bereits seit Wochen geschlossen. Doch auch andere …