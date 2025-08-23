US-Armee übt in Grafenwöhr und Hohenfels – Verkehrsbehinderungen und Drohneneinsatz möglich

Im Rahmen der multinationalen Übung „Saber Junction“ kommt es in der Zeit vom 1. bis 4. September 2025 auf Straßen im Bereich der US-Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels zu Verkehrsbehinderungen durch Militärkonvois. Betroffen sind unter anderem die B299, A6, B14, B85 und ST2165.

Die Konvois, bestehend aus mehreren Fahrzeugen, bewegen sich sowohl tagsüber als auch nachts. Um die Beeinträchtigung für den zivilen Verkehr möglichst gering zu halten, fahren die Fahrzeuge gestaffelt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, besonders aufmerksam zu sein und auf das Überholen der Kolonnen zu verzichten. Fahrzeuge innerhalb der Kolonne gelten als Verband und dürfen Ampelanlagen auch bei Rot überqueren.

Darüber hinaus sind im Zeitraum vom 1. bis 13. September 2025 verstärkte Manöveraktivitäten im freien Gelände vorgesehen. Teilweise kommen dabei Drohnen zum Einsatz, deren Verwendung durch das Luftfahrtamt der Bundeswehr genehmigt wurde.

Das 7th Army Training Command bittet die Bevölkerung um Verständnis für die temporären Einschränkungen und weist darauf hin, dass die Übungen notwendig sind, um die Einsatzbereitschaft der Truppen zu gewährleisten.

Hinweis an Verkehrsteilnehmer:

Abstand zu Militärkonvois halten

Kolonnen nicht überholen

Auf eventuelle nächtliche Bewegung achten

Weitere Informationen und aktuelle Verkehrshinweise werden auf der Website des 7th Army Training Command veröffentlicht.