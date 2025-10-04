US-Haushaltsstreit wirkt sich auf Stützpunkte in Bayern aus

Der Haushaltsstreit in den USA wirkt sich nun direkt auf die US-Stützpunkte in Bayern aus. In Grafenwöhr, Vilseck und Hohenfels müssen sich Beschäftigte auf Schließungen und Zwangsurlaub einstellen.

Die Garnison teilte mit, dass lediglich Dienstleistungen für Leben, Gesundheit und Sicherheit aufrechterhalten werden. Soldaten sind nicht betroffen, da ihre Bezahlung gesichert ist – der Übungsbetrieb geht weiter. Für deutsche Angestellte gilt das deutsche Arbeitsrecht: Ihr Lohn wird zunächst vom deutschen Staat übernommen und später von den USA erstattet. Es ist der erste US-Shutdown seit 2018/19 – der dauerte damals mehr als einen Monat.