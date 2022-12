Bei der Landung eines US-Hubschraubers auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist es am Freitagabend zu einem Zwischenfall gekommen.

Wie die Pressestelle der US-Armee mitteilte, setzte der Hubschrauber hart auf, es handelte sich aber nicht um einen Absturz. Vier US-Soldaten erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Zusammenarbeit der militärischen und den zivilen deutschen Rettungskräften verlief reibungslos.