Vatikan: Franziskus auf Weg der Besserung

Der lungenkranke Pontifex liegt inzwischen so lange im Krankenhaus wie nie …

Vatikan: Franziskus verbrachte ruhige Nacht Der lungenkranke Pontifex liegt inzwischen so lange im Krankenhaus wie nie …

Vatikan: Franziskus verbrachte ruhige Nacht Der lungenkranke Pontifex liegt inzwischen so lange im Krankenhaus wie nie …

Seit mehr als einer Woche schon leidet Franziskus nach Angaben des Vatikans an …

Atembeschwerden: Papst im Krankenhaus Seit mehr als einer Woche schon leidet Franziskus nach Angaben des Vatikans an …

Atembeschwerden: Papst im Krankenhaus Seit mehr als einer Woche schon leidet Franziskus nach Angaben des Vatikans an …

Seit Freitag wird der Papst in einer Klinik behandelt. Der Vatikan …

Vatikan: Papst Franziskus hat Lungenentzündung Seit Freitag wird der Papst in einer Klinik behandelt. Der Vatikan …

Vatikan: Papst Franziskus hat Lungenentzündung Seit Freitag wird der Papst in einer Klinik behandelt. Der Vatikan …

Tag der Unfälle am winterlichen Vulkan Ätna: Zwei Männer sterben, ein Mädchen …

Zwei Menschen am Ätna tödlich verunglückt Tag der Unfälle am winterlichen Vulkan Ätna: Zwei Männer sterben, ein Mädchen …

Zwei Menschen am Ätna tödlich verunglückt Tag der Unfälle am winterlichen Vulkan Ätna: Zwei Männer sterben, ein Mädchen …

Foto: Jens Büttner/dpa