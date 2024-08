Venedig sucht neue Gondolieri für Kanalfahrten

In der Toskana ist es zu einem schweren Unfall mit einem Reisebus gekommen. …

Unfall mit Reisebus in Italien – ein Toter und 25 Verletzte In der Toskana ist es zu einem schweren Unfall mit einem Reisebus gekommen. …

Unfall mit Reisebus in Italien – ein Toter und 25 Verletzte In der Toskana ist es zu einem schweren Unfall mit einem Reisebus gekommen. …

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Italien ein Mensch nach dem …

Todesfälle in Italien: Wie gefährlich ist die Violinspinne? Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Italien ein Mensch nach dem …

Todesfälle in Italien: Wie gefährlich ist die Violinspinne? Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Italien ein Mensch nach dem …

Ein Streik am Strand? Doch, in Italien gibt es das tatsächlich. Mit einem …

Sommer, Sand und Streik – Italiens Strandbäder machen dicht Ein Streik am Strand? Doch, in Italien gibt es das tatsächlich. Mit einem …

Sommer, Sand und Streik – Italiens Strandbäder machen dicht Ein Streik am Strand? Doch, in Italien gibt es das tatsächlich. Mit einem …

Der Bürgermeister einer Gemeinde in Italiens Prosecco-Region Venetien kämpft …

Gemeinde hilft Bürgermeister in Italien beim Abnehmen Der Bürgermeister einer Gemeinde in Italiens Prosecco-Region Venetien kämpft …

Gemeinde hilft Bürgermeister in Italien beim Abnehmen Der Bürgermeister einer Gemeinde in Italiens Prosecco-Region Venetien kämpft …

Hitzewelle in Italien: Höchste Warnstufe in 17 Städten Seit Tagen ächzt Italien unter einer Hitzewelle. Betroffen sind sowohl …

Hitzewelle in Italien: Höchste Warnstufe in 17 Städten Seit Tagen ächzt Italien unter einer Hitzewelle. Betroffen sind sowohl …

Foto: Francesco Benvenuti/LaPresse via ZUMA Press/dpa