Verdächtiger versteckt sich im Wasser vor der Polizei

Ein per Haftbefehl gesuchter 42-Jähriger ging den Beamten der Polizeiinspektion Waldsassen am Freitagvormittag ins Netz.

Anwohner hatten den verdächtigen Mann der Polizei gemeldet, die daraufhin die nähere Umgebung absuchte. Im Bachlauf der Wondreb fanden sie den 42-Jährigen – er hatte sich im Wasser vor den Polizisten versteckt. Der Mann ist in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaften Regensburg, Weiden und auch Nürnberg-Fürth waren wegen diverser Strafverfahren auf der Suche nach dem Mann. Der 37-Jährige wurde in eine JVA eingeliefert. Im aktuellen Fall wurde er noch wegen Hausfriedensbruch angezeigt.