Verkehrsunfall mit schwerverletztem Autofahrer bei Waldershof

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall bei Waldershof im Kreis Tirschenreuth schwer verletzt worden.

Der 19-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich in der steil abfallenden Böschung zweimal und kam in einem Feld auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich noch selbst aus seinem Auto befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Feuerwehren Ebnath, Waldershof und Schurbach waren mit zahlreichen Kräften vor Ort im Einsatz.