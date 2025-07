Verkehrsunfall mit umgekippten Traktor

In Schwarzenfeld kam es gestern Vormittag zu einem Unfall mit einem umgekippten Traktor.

Ein 32-Jähriger war mit einem Gespann aus Traktor und zwei beladenen Anhängern auf der Böttgerstraße in Richtung Stulln unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofs kippte der Traktor um. Dadurch wurde der 32-Jährige im Bulldog eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Da sich der Unfall in unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke ereignete, musste diese kurzzeitig gesperrt werden. Die Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.