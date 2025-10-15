Vermisster 12-Jähriger wieder zu Hause

Ein vermisster zwölfjähriger Schüler aus Mötzing im Landkreis Regensburg ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Der Junge war am Montag nach dem Aussteigen aus dem Schulbus verschwunden. Daraufhin leitete die Polizei Wörth an der Donau eine sofortige Großfahndung ein. Im Einsatz waren zahlreiche Polizeikräfte, Suchhunde und ein Hubschrauber.

Am späten Nachmittag wurde der Zwölfjährige von einem aufmerksamen Anwohner in Mötzing gesichtet und konnte unversehrt zu seiner Familie zurückgebracht werden.